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DHA DIŞ - Londra’da ‘Yok Oluş İsyanı’: 276 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’daki iklim değişikliği protestolarında kentin merkezi aktivistlerce kapatılırken, polis 270’den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Gonca YAĞCI, (DHA) İngiltere’nin başkenti Londra’daki iklim değişikliği protestolarında kentin merkezi aktivistlerce kapatılırken, polis 270’den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Dünyanın önemli başkentlerinde dün başlayan ‘Yok Oluş İsyanı’ çevreci örgütünün düzenlediği protestolar Londra’nın en merkezi noktalarında başladı. İngiltere Parlamentosu ve Bakanlıkların bulunduğu Westmister ve White Hall’ü kapatan çevreci grup, küresel ısınma ve vahşi yaşama verilen zararın sonlandırılması için hükümetlerin acil harekete geçmesini talep ediyor. Londra’da Trafalgar Meydanı ve Westminster Köprüsü gibi merkezi yerlerde çadır kuran aktivistler eylemlerin ilk gününde kendilerini birbirlerine zincirlediler.
19 Ekim’e kadar Londra, Berlin, Paris, New York ve Vancover gibi dünyanın önemli kentlerinde ‘Uluslararası İsyan’ adıyla devam edecek eylemlerin geçtiğimiz Nisan ayındaki protestolardan çok daha büyük ve geniş katılımlı olması bekleniyor. Westminster’da yollara uzanarak kendilerini zincirleyen bir grup polis tarafından bulundukları yerden kaldırıldı. Yok Oluş İsyanı çok sayıda aktivistin açlık grevine başlayacağını duyurdu.

BBC’nin aktardığına göre de Londra Emniyet Müdürlüğü akşam saatlerine kadar 276 kişiyi gözaltına aldı. Yok Oluş İsyanı, dünyanın bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunun ve bunun gıda, doğal kaynaklar, vahşi yaşam ve doğaya ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen çevreci grup, hükümetlerin acil önlemler alması gerektiğini belirtiyor. Çevreci grup, İngiltere hükümetinden taleplerini üç madde ile sıralıyor: Hükümet dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel iklim krizi hakkında doğruları söylemeli, İngiltere karbon salınımını 2025'e kadar sıfırlamak için bağlayıcılığı bulunan yasal düzenlemeler yapmalı, bu hedefe ulaşmak için atılacak adımları denetleyecek bir Yurttaşlar Meclisi kurulmalı.Geçtiğimiz yıl kurulan grup, 2025 yılına kadar zehirli gaz salınımını tamamıyla sıfırlamayı amaçlıyor.

Görüntü Dökümü
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-Protestocuların görüntüleri
-01.03 Polisin eylemcileri gözaltına alması
-08.33 protestocuların slogan atması

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