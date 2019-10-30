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DHA DIŞ- Londra'nın ünlü caddesinde 'kimyasal sızıntı' alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:45 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’nin başkenti Londra’da, alışveriş merkezi olarak bilinen Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Yerel medya, caddenin polis ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.
Londra’nın Knightsbridge bölgesindeki Brampton Caddesi, kimyasal sızıntısı şüphesiyle trafiğe kapatıldı. Çok sayıda dükkanın bulunduğu caddede, sızıntıya ilişkin incelemelerin sürdüğü açıklandı. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin Brampton Caddesi’nde oldukları ve şu ana kadar olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığı duyuruldu.

Görüntü Dökümü
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-Brampton Caddesi’nden görüntü
-İtfaiye aracının görüntüsü
-Ambulansların görüntüleri

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