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DHA DIŞ- Lübnan’da hükümet, ekonomik reform paketi açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

Lübnan’da ekonomik koşulların kötüleşmesi, iletişim vergilerinin artırılması, artan işsizlik gibi sebeplerle başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Lübnan, (DHA)- Lübnan’da ekonomik koşulların kötüleşmesi, iletişim vergilerinin artırılması, artan işsizlik gibi sebeplerle başlayan protesto gösterileri devam ediyor. Hükümet, ekonomik krizle baş etmek için ekonomik reform paketi açıkladı.

Başbakan Saad el Hariri, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümetin uygulayacağı reform paketini açıkladı. Hariri, Bakan ve milletvekili maaşlarında indirime gidileceğini, iletişim sektörünün özelleştirileceğini ve elektrik üretim tesislerine dair lisans süreçlerinin hızlanacağını açıkladı. 2020 yılı bütçesine yeni vergiler konulmayacağını ifade eden Hariri, bütçe açığının bankalardan alınacak vergilerle kapatılacağını vurguladı. Başbakan, halkın erken seçim talep etmesi halinde bu talebi de olumlu karşılayacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Hariri’nin açıklamasından sonra devam eden protestolar
-Sallanan Lübnan bayrakları

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