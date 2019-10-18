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DHA DIŞ- Lübnan’da hükümet karşıtı protestolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 13:06 | Son Güncelleme

Lübnan’da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti.

Lübnan, (DHA)- Lübnan’da çok sayıda eylemci, hükümetin ekonomi politikasını protesto etti. Beyrut’ta devam eden protestolarda, çok sayıda yol, eylemciler tarafından trafiğe kapatıldı.

Başkent Beyrut’ta dün gece düzenlenen protestolarda eylemciler, yüksek vergi oranlarını ve ekonomik politikalarını protesto etti. Vergileri reddettiklerine ilişkin sloganlar atan eylemciler, Beyrut’taki çok sayıda işletmeye zarar verdi.

Tansiyonun yüksek olduğu başkent Beyrut’un bir çok bölgesinde gösteriler devam ediyor.

Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Eylemcilerin görüntüleri
-Lübnan bayrakları

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