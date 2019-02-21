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DHA DIŞ - Lütfullah Göktaş’a Vatikan’dan sıcak karşılama (TEKRAR)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığını yürütmesinin ardından Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne atanan Lütfullah Göktaş, Roma’ya geldi.

Esma Çakır / Roma (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığını yürütmesinin ardından Türkiye’nin Vatikan Büyükelçiliği’ne atanan Lütfullah Göktaş, Roma’ya geldi.

Lütfullah Göktaş Fiumicino Havalimanı’nda, Vatikan’ın içişleri bakanlığı seviyesindeki Genel İşler Birimi yetkilisi bir din adamı tarafından karşılandı. İkili VIP Salonu’nda bir süre sıcak bir atmosferde sohbet etti.

Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin onuruna verdiği yemeğe katılmadan önce DHA’ya açıklama yapan Göktaş, 2011’de dönemin başbakanı Erdoğan’ın basın danışmanlığına getirilmeden önce 20 yılı aşkın süre İtalya’da gazetecilik yapmış olmasına atıfla, “Burada uzun yıllar çalışmıştım. 8 yıl aradan sonra tekrar geri döndüm. Bu kez büyükelçi olarak döndüm. Türkiye-Vatikan ilişkilerinin son derece iyi olduğu bir dönemde bulunuyoruz. 2 liderin karşılıklı ziyaretleri (Papa Francesco ile Cumhurbaşkanı Erdoğan), ilişkilerde net bir iyileşme sağladı diyebiliriz” diye konuştu.

Bunun etkisinin halen kendisini hissettiriyor olduğunu ifade eden Göktaş, “Bizim de temel hedeflerimizden birisi, bu ilişkileri daha da iyi noktaya taşımak olacak” dedi.

Göktaş, önümüzdeki haftalarda Papa Francesco’ya güven mektubunu sunduktan sonra resmi görevinin başlayacağını da ekleyerek, “Rabbim inşallah hayırlı işler yapmayı nasip eder diyoruz” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Lütfullah Göktaş ile Vatikan yetkilisinin havalimanı VIP salonunda sohbet etmesi.

- Göktaş’ın DHA’ya açıklamaları

(GÖRÜNTÜLER DGS'DE)

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