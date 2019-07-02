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DHA DIŞ- Macron: İran zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söyledi ve nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı.

Fransa, (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını bir an önce azaltması gerektiğini söyledi ve nükleer sorumluluklarının sorgulanmasına sebep olabilecek durumlardan kaçınması uyarısı yaptı.
Tahran’dan gelen, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının İran Nükleer Anlaşması ile sınırlanan 300 kilogramlık limiti aştığı duyurusunun ardından açıklama yapan Macron, “İran’ın yükümlülüklerini yerine getirdiğinden ve nükleer anlaşmanın ekonomik avantajlarından yararlanmaya devam ettiğinden emin olmak için adımlar atacağız” dedi.

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