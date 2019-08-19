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DHA DIŞ- Macron ve Putin görüşmesinde 'sarı yelekliler' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yazlık sarayında ağırladı.

Fransa, (DHA)- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yazlık sarayında ağırladı. İki liderin gündeminde İdlib meselesi vardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mevkidaşı Vladimir Putin’le birlikte, ülkenin güneyinde bulunan Brengaçon Kalesi’nde basın toplantısı düzenledi. Macron, İdlib meselesi ile ilgili Soçi’de varılan mutabakatın gerektirdiği ateşkesin sağlanmasını beklediğini söylerken, Putin ise Rusya’nın, Suriye ordusunun İdlib’teki teröristlere karşı çabalarını desteklediğini söyledi.

“İDLİB’İN YÜZDE 90’INI TERÖRİSTLER KONTROL EDİYOR”

Rusya Devlet Başkanı, İdlib’in yüzde 90’ını teröristlerin kontrol ettiğinin altını çizerek, “İdlib’de bize ait hava üssüne birçok saldırı girişimi oldu. Önceden İdlib’in yarısını kontrol eden teröristler şimdi şehrin yüzde 90’ına hâkim. Buradaki teröristler, dünyanın başka yerlerine de hareket ederek güvenlik kaygısı oluşturuyor. Bu nedenle İdlib’deki teröristlere karşı Suriye ordusunu destekliyoruz” diye konuştu.

“SARI YELEKLİLERİN OLAYLARI GİBİ OLAYLAR YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterilerine dikkat çekerken, Rusya’nın gösterilere saygı duyulması gerektiğini ve meclis adaylarının başvurularının geri çevrilmemesini istedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Vatandaşların eylem hakkı tabii ki var ancak yasalara da saygı duymaları gerekiyor. Bunu belki burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa’da sarı yeleklilerin eylemlerinde 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da benzer şeylerin yaşanmasını istemiyoruz” sözlerini kullandı.

“PUTİN’İN DAVETİ ÜZERİNE MAYIS’TA RUSYA’YA ZİYARETTE BULUNACAĞIM”

Putin, Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne geri dönmesinde Fransa’nın rolünün çok önemli olduğunu vurguladı. Macron ise, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin önem kazandığını belirtirken, Mayıs ayında Putin’in daveti üzerinde Rusya’ya ziyarette bulunacağını açıkladı.

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