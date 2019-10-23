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DHA DIŞ- Maçta başörtüsü açılan bayan futbolcunun etrafında rakip sporcular çember oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 09:47 | Son Güncelleme

Ürdün’de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan bayan futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu.

Ürdün, (DHA)- Ürdün’de bir futbol maçı sırasında başörtüsü açılan bayan futbolcunun yanına rakip sporcular gelerek başörtüsünü düzeltmesi için etrafında çember oluşturdu. Sosyal medyada defalarca paylaşılan video sonrasında saçı gözüken kadını korumaya çalışan sporcular büyük takdir topladı.

Olay, geçtiğimiz günlerde WAFF Kadınlar Kulüp Şampiyonası turnuvası sırasında oynanan Shabab al Ordon ve Arap Ortodoks Kulübü maçında meydana geldi. Ürdün, Filistin, Bahreyn, Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katıldığı turnuvada Ürdün’de oynanan mücadelede bir kadın sporcunun pozisyon sırasında başörtüsü açıldı. Pozisyon sırasında hafif bir sakatlık da yaşayan kadının etrafında hemen rakip sporcular çember oldu. Videonun sosyal medyada yayılmasıyla saçı gözüken sporcuyu korumaya alan rakip sporculardan övgüyle bahsedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Başörtülü sporcunun pozisyon esnasında başörtüsünün çıkması
-Rakip sporcuların başörtülü sporcunun etrafında çember olması

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