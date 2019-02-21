DHA DIŞ - Maduro: Brezilya sınırı kapatılacak

Venezuela (DHA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ‘ülkenin güvenliği için’ Brezilya sınırının kapatılacağını söyledi.

Nicolas Maduro, canlı yayında yaptığı açıklamada yerel saatle 20:00’den itibaren Brezilya sınırının tamamen kapatılacağını duyurdu. Bunun ülke güvenliği için gerekli olduğunu söyleyen Maduro, ikinci bir duyuruya kadar bu kararın süreceğini söyledi.

Maduro, Kolombiya ordusunu Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda da ikaz etti.

