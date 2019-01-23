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DHA DIŞ - Maduro, ülkesinin ABD ile ilişkileri kestiğini duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 23:58 | Son Güncelleme

 ABD Başkanı Trump’ın muhalif lider Juan Guadio'yu geçici başkan olarak tanıdığını duyurmasının ardından, Venezuela lideri  Nicolas Maduro ABD ile ülkesinin ilişkileri kestiğini duyurdu.

VENEZUELA,(DHA) - ABD Başkanı Trump’ın muhalif lider Juan Guadio'yu geçici başkan olarak tanıdığını duyurmasının ardından, Venezuela lideri Nicolas Maduro ABD ile ülkesinin ilişkileri kestiğini duyurdu.

TRUMP: JUAN GUAİDO'YU VENEZUELA’NIN GEÇİCİ BAŞKANI OLARAK RESMEN TANIDIM
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak muhalif lider Juan Guadio'yu tanıdığını açıkladı. Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Venezuela vatandaşları, gayri meşru Maduro rejiminin elinde çok uzun süre acı çekti. Bugün, Venezula Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu Venezuela’nın geçici başkanı olarak resmen tanıdım.”

DESTEK AÇIKLAMALARI
ABD ve Kanada’nın ardından Peru, Arjantin, Kolombiya, Brazilya, Şili ve Paraguay da muhalefet liderini geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti. Maduro’ya ilk destek açıklaması Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’ten geldi. Molares, Twitter’dan Venezuela lideri Maduro’ya destek çağrısında bulundu.

MADURO DESTEKÇİLERİNE SESLENDİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da ülkesinin ABD ile ilişkisini kestiğini duyurdu. Caracas'taki Miraflores Sarayı dışında toplanan destekçilerine hitap eden Maduro, ülkesindeki Amerikalı diplomatlara da ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini söyledi.

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