DHA DIŞ - Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC’den başladı

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- MALAZGİRT Zaferi kutlamaları bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) başladı. 23-26 Ağustos arasında Malazgirt ve Ahlat'ta eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikler kapsamında bu sene ilk kez, Okçular Vakfı öncülüğünde, Kıbrıs'ta da özel bir program hazırlandı ve basın toplantısı düzenlendi. KKTC'de Hala Sultan Camii’inde düzenlenen basın toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan da katıldı.

Toplantıda ilk sözü alan Yıldız, bu yıl anma etkinliklerini KKTC’den başlattıklarını kaydederek bunun anlamının büyük olduğunu söyledi. Anadolu bir eve benzetilecek olursa bu evin temelinin atıldığı yerin Malazgirit olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Kıbrıs da bir vatandır yavru vatan olması anne ile yavrusu arasındaki muhabetten ileri geliyor” dedi. Başkan Yıldız şöyle devam etti;

“Bugün Yavru Vatan Kıbrıs’tayız. Kıbrıs’ta uğruna mücadele edilen, gözyaşı dökülen, sevinçlerimizi yaşadığımız, kederlerini yaşadığımız bir toprak parçasıdır. Dolayısı ile vatandır, vatanımızdır. Kimsenin toprağında, vatanında gözümüz yok. Kimsenin bizim vatanımızda da gözü olmasına müsadele etmeyeceğimizin kararlılığıdır bu, liderimizin kararlılığıdır” dedi. Yıldız, 26 Ağustos Malazgirit anma etkinliklerin için Kıbrıs’tan da 160 genç ile birikte tarihi medeniyet şehri Ahlat’a gideceklerini söyledi.