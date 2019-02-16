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DHA DIŞ - Malezya polisi, bir kadını asansörde ölümüne darp eden bu hırsızı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı.

Malezya (DHA) - Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Polis, büyük tepki çeken görüntüdeki gözü dönmüş hırsızı arıyor.

Olay 14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da meydana geldi. Tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın bir duvar kenarında beklediği; elinde çantası bulunan kadının peşinden asansöre girdiği görülüyor. Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bir kenarda bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor.

Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan hırsız, bir yandan da tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan çantanın içindeki para ve kartları alıyor; çantayı atıp koşarak kaçıyor.

Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hırsızın asansör dışında bir duvarın kenarında beklemesi

Kadının asansöre binmesi

Kadının ardından asansöre binmesi

Kadını darp etmesi

Hırsızın çanta ile kaçması

(GÖRNÜTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ)

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