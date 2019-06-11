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DHA DIŞ - Matthew Palmer: Kosova, gümrük vergisini kaldırmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, “Gümrük vergisi kaldırılmalı, Kosova ve Sırbistan diyaloğa geri dönmeli” dedi.

Berna Yılmaz (DHA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, “Gümrük vergisi kaldırılmalı, Kosova ve Sırbistan diyaloğa geri dönmeli” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer ile Belgrad’da bir araya geldi. Vuçiç ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Matthew Palmer, “Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Sırbistan ve Kosova diyaloğunun ne aşamada olduğu hakkında konuştuk. ABD, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklemeye devam ediyor. Bu diyalogun Avrupa entegrasyonunun önünü açması da önemlidir. Gümrük vergisi iki ülke arasında engel olarak görülüyor” ifadelerini kullanarak diyaloğun devam etmesi için Kosova’nın vergi yaptırımını kaldırılması gerektiğini söyledi.

“ANLAŞMAYA VARILACAĞINI UMUT EDİYORUZ”

1998-99 savaşı sırasında NATO’nun müdahalesi hakkında sorulan soru üzerine Matthew Palmer, şu yanıtı verdi: “Kaybedilen hayatlar için üzgünüz, ancak NATO alınan kararı uygulamıştı. Geçmişe bakmak yerine geleceğe odaklanmalıyız. Kosova ve Sırbistan vatandaşları için, iki ülkenin Avrupa Birliği’ne yönelmesi önemlidir. 20 sene önce yapılan müdahaleyi değerlendirdiğimizde, iki halkın da ne kadar bedel ödediğine bakıp geleceğe yönelmeliyiz."

Temmuz ayında iki ülke arasında, Paris’te gerçekleşmesi beklenen zirve hakkında da açıklamalarda bulunan Palmer, “Diğer uluslararası yetkililerin tekliflerini de destekliyoruz. Paris Zirvesi’nin sonucunun ne olacağını bilmiyoruz, ancak ilişkilerin normalleşmesi konusunda bir anlaşmaya varılacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

Kasım 2018’de Kosova Meclisi’nde yapılan oturumda, Ticaret ve Sanayi Bakanı Endritha Shale'nin teklifi üzerine Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı. İtalya, Fransa ve AB Komisyonu yetkilileri, Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı alan Kosova'ya ‘bölgesel işbirliğinin önündeki engelleri kaldırma’ çağrısında bulunmuştu.

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