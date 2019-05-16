HABER

DHA DIŞ - Matviyenko: Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler aktif olarak gelişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:23 | Son Güncelleme

 Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin aktif olarak geliştiğini, ülkeler arasında olumlu siyasi ortamın oluştuğunu bildirdi.

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin aktif olarak geliştiğini, ülkeler arasında olumlu siyasi ortamın oluştuğunu bildirdi.

Matviyenko Türkiye’ye resmi ziyareti çerçevesinde Ankara’da Rusya Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmesi sırasında, “Rusya ve Türkiye’nin ilişkileri şu anda aktif şekilde gelişiyor, büyükelçilik çalışanlarının ek çalışmalarını gerektirecek düzeyde bulunuyor. Moskova ve Ankara arasındaki siyasi ortam çok olumlu” ifadesini kullandı.

Matviyenko, “Tüm sorunlarda, hem Suriye’de hem de Ruslar arası krizlerde terörle mücadelenin tüm noktalarında başarılı bir işbirliği yürütüyoruz. Bu sebepten dolayı büyükelçiliğin ülkeler arasındaki ilişkilerin oluşturulmasındaki rollerine dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Matviyenko, Rusya ve Türkiye’nin Türk Akımı ve Akkuyu gibi iki büyük projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, “Bu tamamen farklı bir işbirliği düzeyi, yeni inovasyon ve stratejik bir işbirliği düzeyidir” dedi.

Ayrıca Matviyenko, Türkiye’de Rus dilinin öğrenilmesine ilginin arttığını, çünkü bunun genç insanlara ortak işletmelerde kariyer yapma imkanı sağladığını belirterek, “Hükümet, Rus dilinin öğretildiği eğitim kuruluşlarını artırmayı destekliyor” dedi.

Uzayda ağlamak mümkün mü?Uzayda ağlamak mümkün mü?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: DHKP-C çözüldü!
"Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır""Siyasi terbiyemiz, milli iradeye saygının esasıdır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Mültecilerin bulunduğu kamyon devrildi; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.