DHA DIŞ - Matviyenko: Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler aktif olarak gelişiyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova (DHA) - Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya ve Türkiye arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin aktif olarak geliştiğini, ülkeler arasında olumlu siyasi ortamın oluştuğunu bildirdi.

Matviyenko Türkiye’ye resmi ziyareti çerçevesinde Ankara’da Rusya Büyükelçiliği yetkilileriyle görüşmesi sırasında, “Rusya ve Türkiye’nin ilişkileri şu anda aktif şekilde gelişiyor, büyükelçilik çalışanlarının ek çalışmalarını gerektirecek düzeyde bulunuyor. Moskova ve Ankara arasındaki siyasi ortam çok olumlu” ifadesini kullandı.

Matviyenko, “Tüm sorunlarda, hem Suriye’de hem de Ruslar arası krizlerde terörle mücadelenin tüm noktalarında başarılı bir işbirliği yürütüyoruz. Bu sebepten dolayı büyükelçiliğin ülkeler arasındaki ilişkilerin oluşturulmasındaki rollerine dikkat çekmek istiyorum” dedi.

Matviyenko, Rusya ve Türkiye’nin Türk Akımı ve Akkuyu gibi iki büyük projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, “Bu tamamen farklı bir işbirliği düzeyi, yeni inovasyon ve stratejik bir işbirliği düzeyidir” dedi.

Ayrıca Matviyenko, Türkiye’de Rus dilinin öğrenilmesine ilginin arttığını, çünkü bunun genç insanlara ortak işletmelerde kariyer yapma imkanı sağladığını belirterek, “Hükümet, Rus dilinin öğretildiği eğitim kuruluşlarını artırmayı destekliyor” dedi.

