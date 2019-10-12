HABER

DHA DIŞ - 'Mehmetçik Kosova'ya barış, huzur getirdi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altından görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.

Enis TABAK, Klina (DHA) - Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücü bünyesi altından görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor.
20 yıldan bu yana Kosova'nın kalkınmasında her türlü destekle Kosova halkının yanında olan Mehmetçik, Kosova'nın Klina bölgesindeki İsmet Reca İlköğretim Okulu'na bilgisayar dershanesi kurdu. Kosovalı çocukların daha kaliteli eğitim görmeleri için bilgisayar dershanesi kuran Mehmetçik, dershaneye 31 adet masaüstü bilgisayar yanı sıra bilgisayar masası ile projeksiyon cihazları hediye etti.

Dersanenin açılışı için düzenlenen törene Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın yanı sıra Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile okul yöneticilerinin katıldı.

Törende konuşma yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Kurmay Albay Numan Baş, Türk askeri olarak 20 yıldan bu yana her türlü destekle Kosova halkının yanında olduklarını ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar da, Türkiye’nin kurumlarıyla birlikte Kosova'nın kalkınmasına olan desteğinin devam edeceğini söyledi. İsmet Reca İlköğretim Okulu Müdürü Ahmet Krasniqi ise, Türk askerinin Kosova'da barışın yanı sıra huzuru getirdiğini söyledi. Krasniqi, 20 yıldır Kosova'da bulunan Türk askerinin bugüne kadar her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından davetlileri Türk askeri tarafından donatılarak yapılan bilgisayar dershanesini gezdiler. Tören, çocukların folklor gösterileriyle sona erdi.

Görüntü Dökümü
---------------------
- Çocukların gösterisi
- Albay Numan Baş'ın konuşması
- Büyükelçi Çağrı Sakar'ın konuşması
- İsmet Resa İlöğretim Okulu Müdürü konuşması
- Öğrencilerin gösterileri

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
Ispartalı Mehter Başı’ndan flaş çıkış: “İzin verin, askere canlı mehter ile heyecan ve coşku verelim”Ispartalı Mehter Başı’ndan flaş çıkış: “İzin verin, askere canlı mehter ile heyecan ve coşku verelim”
Finlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptıFinlandiyalı voleybolcular, sahilde temizlik yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Rusya'dan kritik hamle! 'Harekatı durdur' çağrısını engelledi!

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Trump'tan yeni açıklama! 'Eğer Türkiye yapmaması gereken bir şey yaparsa...'

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Mehmetçik'e bağış ortalığı karıştırdı

Çukur hayranlarına kötü haber!

Çukur hayranlarına kötü haber!

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Harekatta 4. gün! Bombardıman canlı yayında başladı

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

Türkiye'den ABD'ye 'yaptırım' cevabı!' Misliyle karşılık verilir'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor... Şimdi de AA'nın fotoğraflarını kullandılar

Terör yanlıları manipülasyona devam ediyor...

Son depremler! Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Ege'nin ardından Akdeniz de sallandı!

Son dakika! Akçakale'de havan saldırısı!

Gazetecilerin kaldığı otel yakınına havan atıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil

'ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil'

YPG/PKK'nın Suruç'taki sivillere yönelik hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Acı haber... Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ege Denizi'nde deprem

Ege'de korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.