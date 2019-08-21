DHA DIŞ - Meksika’da 2 fabrikada büyük yangın

Meksika, (DHA)- Meksika’da sanayi mahallesinde bulunan plastik ve yağ fabrikalarında yangın çıktı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken, mahalle içinde bulunan evler, okullar ve iş yerleri boşaltıldı.

Yangın, Meksika’nın Morelia şehrinde yan yana bulunan plastik ve yağ fabrikasında çıktı. Neredeyse bütün şehir yangın sebebiyle dumanla kaplandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın söndürme çalışmaları saatlerce devam etti. Yerel yetkililer, bölgede bulunanların ağız ve burunlarını örtmelerini, evlerinde bulunanların ise camlarını kapamalarını bildirdi. Yangının sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Yükselen dumanlar

