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DHA DIŞ - Meksika’da doğum kutlamasında dehşet: 13 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:57 | Son Güncelleme

Meksika'da silahlı bir grup saldırgan, bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında insanlara ateş açtı.

Meksika (DHA) - Meksika'da silahlı bir grup saldırgan, bir restoranda düzenlenen doğum günü kutlaması sırasında insanlara ateş açtı. Saldırıda 13 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay Meksika'nın Veracruz eyaletinin Olmec bölgesindeki Minatitlan şehrinde meydana geldi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir grup saldırgan, restoranda bir çocuğun doğum gününü kutlamak üzere bir araya gelen aile fertlerinin üzerine ateş açtı. Silahlı saldırıda 5'i kadın, 1'i çocuk olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4 kişi de yaralandı.

Yerel medya saldırganların, içeride bir kişiyi aradıklarını söylediklerini; ‘olumsuz yanıt’ almaları üzerine rastgele ateş açan saldırganların 13 kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Polis saldırganları arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler
Yakınlarını kaybedenlerin görüntüleri

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