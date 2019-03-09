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DHA DIŞ - Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:13 | Son Güncelleme

Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Meksika (DHA) - Meksika'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde Salamanca şehrinde bulunan La Playa adlı gece kulübüne gelen bir grup silahlı saldırgan, müşteriler ve çalışanlara ateş açtı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Saldırganların kamyonetlerle kulübe geldiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları belirtildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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kulüp önündeki polislerin görüntüleri

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