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DHA DIŞ - Menbiç'te patlama: 2'si ABD askeri, 12 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'te bir lokanta yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Hasan KIRMIZITAŞ, (DHA) -Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Menbiç'te bir lokanta yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda 2'si ABD askeri 12 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar arasında bölgede devriye görevi yapan ABD askerlerinin de bulunduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Menbiç ilçe merkezindeki bir lokanta yakınlarında meydana geldi. ABD ve Fransız askerlerin de yemek yediği belirtilen lokanta yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada, lokantada bulunan ve bu sırada bölgede devriye görevi yapan ABD askerleri yaralandı. Patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Menbiç kent merkezindeki Sindis Sokağı'nda bulunan Qesir El-Umeraa lokantası önünde meydana gelen patlamayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Terör örgütü DEAŞ'lı canlı bombanın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle meydana gelen patlamada 2'si ABD askeri, 1'i PKK/PYD üyesi terörist ve 9'u sivil olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi. Patlamada yaralanan ve helikopter ile bölgeden tahliye edilen ABD askerleri ile teröristler ve sivillerin tedavisine ise Afrin'deki hastanelerde devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Patlama anı

-Yaşananlar

- GÖRÜNTÜ YURT SIRASINA GEÇİLMİŞTİR -

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