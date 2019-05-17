DHA DIŞ - Menbiç'te YPG/PKK binasına düzenlenen bomba yüklü araçla saldırı kamerada

Suriye (DHA) - Suriye'nin Kuzeyindeki Menbiç kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Dün Menbiç kent merkezinin kuzeyinde YPG/PKK’nın sözde askeri meclis merkezine yönelik bomba yüklü saldırı düzenlenmiş; saldırıda 2 kişi ölmüş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.
Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler ise bölgede uçuş yapmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama anı
Koalisyon güçlerine ait helikopterlerin bölgedeki uçuşları
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