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DHA DIŞ - Menbiç'te YPG/PKK binasına düzenlenen bomba yüklü araçla saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin Kuzeyindeki Menbiç kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Suriye (DHA) - Suriye'nin Kuzeyindeki Menbiç kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Dün Menbiç kent merkezinin kuzeyinde YPG/PKK’nın sözde askeri meclis merkezine yönelik bomba yüklü saldırı düzenlenmiş; saldırıda 2 kişi ölmüş, 10'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Patlamanın ardından ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait helikopterler ise bölgede uçuş yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patlama anı
Koalisyon güçlerine ait helikopterlerin bölgedeki uçuşları

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