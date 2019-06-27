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DHA DIŞ- Merkel kameralar karşısında ikinci kez ‘titreme nöbeti’ geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:48 | Son Güncelleme

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde ikinci defa ‘titreme nöbeti’ yaşadı.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA)- Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Federal Adalet Bakanı Christine Lambrecht’in yemin töreninde ikinci defa ‘titreme nöbeti’ yaşadı.
Ülke televizyonlarının canlı yayınladığı yemin töreninde, Merkel’in ikinci defa aynı ‘titreme nöbeti’ yaşaması, Almanya şansölyesinin ciddi sağlık sorunu olup olmadığı tartışmaları başlattı. Dokuz gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in karşılandığı resmi tören sırasında şiddetli bir şekilde titreyen ve dudaklarını ısıran Merkel, bir kaç dakika sonra normal bir şekilde yürüyerek, karşılama etkinliğine devam etmişti.
Merkel’in Japonya’da G20 Zirvesi'ne hareketinden önce yaşanan katıldığı yemin törenindeki titreme nöbetiyle ilgili bir açıklama yapan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, her şeyin yolunda olduğunu ve Başbakan Merkel’in sağlık durumundan endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtti. Olay, Merkel’in Avrupa Parlamentosu’na seçilen Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Katarina Barley’in yerine getirilen parti arkadaşı Christine Lambrecht’in görev teslim töreni sırasında yaşandı.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in yanında eski ve yeni bakanlarla birlikte duran Merkel, ‘titreme nöbeti’ üzerine kendine teklif edilen bir bardak suyu reddetti. Japonya’da G20 Zirvesi'ne hareketinden önce kısa bir süre için Federal Parlamento’ya giden Merkel'in durumunun oldukça iyi olduğu görüldü. Merkel’in çok kısa süre içinde ikinci defa ‘titreme nöbeti’ yaşamasıyla ilgili haber kanalı Welt’e değerlendirme yapan eski başbakan çalışma planlamacısı Wolfgan Nowak, “Politikacıların nasıl bir gerilim temposunda çalıştığını bilen biri olarak, bu yaşanan son olayı ikinci defa da olsa büyütmeye gerek yoktur. Başbakan Merkel’in sağlık durumundan da endişelenecek bir durum söz konusu değildir’’ dedi.

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