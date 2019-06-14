DHA DIŞ - Merkel: Yeni konut yapımı için 5 milyar Euro daha ayırıyoruz

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'da katıldığı bir programda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki yüksek kiralar ve konut yetersizliğine karşı 5 milyar Euro daha ayırdıklarını; bununla da ilk etapta 350 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Köln’de Almanya Kiracılar Birliği (DMB) kongresine misafir konuşmacı olarak katıldı. Merkel, ülkenin konut sıkıntısını aşmak için önceden ayırdıkları 8 milyar Euro’ya ek olarak, 350 bin sosyal konut yapımı için 5 milyar Euro daha ilave edeceklerini bildirdi.

“Burada sizlerle güzellikleri konuşmak isterdim fakat ülkenin en ciddi sıkıntılarından biri olan konut problemimizi konuşmak zorundayım” diye sözlerine başlayan Merkel, hükümet olarak konut yetersizliğinin aşılması için toplam 13 milyar Euro ayırdıklarını söyledi.

Almanya Kiracılar Birliği’nin kongresinde yaklaşık beş yüz delegeye hitabeden Başbakan Merkel, emlak vergisinde reforme gidileceğini ve bunun da gelecek hafta içinde Federal Meclis’te görüşüleceğini belirtti.