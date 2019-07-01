DHA DIŞ- Mevlüde Genç ile Farid Ahmed’e ‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ verilecek

Muhsin Ceylan, Köln (DHA)- Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD), 26 yıl önce Solingen'de evleri kundaklanan ve 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç ile Yeni Zelanda'da 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarında eşini kaybeden Farid Ahmed’e ‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ verileceğini açıkladı.

10 yıl önce bugün, Dresden Eyalet Mahkeme salonunda duruşma esnasında ırkçı saldırıya uğrayarak öldürülen Marwa El-Sherbini anısına, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) tarafından her yıl toplumdan kişilere verileceği açıklanan ‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ bu yıl ilk kez verilecek.

ZMD tarafından yapılan açıklamada, Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'in, ırkçı saldırılarda yakınlarını kaybetmelerine rağmen barış ve hoşgörü mesajları vermelerinden dolayı bu ödüle layık görüldükleri belirtildi. Ayrıca, ‘Uluslararası Cesaret Ödülü’ne layık görülen Mevlüde Genç ve Farid Ahmed'in ödüllerinin yıl sonunda yapılacak törenle kendilerine takdim edileceği kaydedildi.

Merkezi Köln'de bulunan ZMD Başkanı Aiman Mazyek, Marwa El-Sherbini'nin ibadet özgürlüğü mücadelesini hayatı pahasına sürdürdüğünü ve bu kararlığını gelecek nesillere miras bıraktığını söylerken, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile daha güçlü mücadele edilmesi çağrısında bulundu.

‘MARWA EL-SHERBİNİ DURUŞMA SALONUNDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ’

Marwa el-Sherbini, 2009 yılında, çocuk parkında ırkçı hakarete maruz kalmış ve bu olayı yargıya taşımıştı. Marwa el-Sherbini, Dresden Eyalet Mahkemesinde görülen duruşmasında, eşinin ve üç yaşındaki oğlunun gözleri önünde 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Duruşma salonunda saldırıya uğrayan eşini korumaya çalışan Elwy Okaz da saldırıda yaralanırken, duruşma salonundaki polisler tarafından ‘saldırgan’ sanılarak bacağından vurulmuştu. Okaz, önünde annesi öldürülen 3 yaşındaki oğluyla birlikte Almanya'yı terk etmişti.

‘UNUTULMAZ ACI, DERİN YARA SOLİNGEN KATLİAMI’

Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı ırkçılar tarafından Genç ailesinin evi gece yarısında kundaklanmış; bu saldırıda, Gürsün İnce, Hatice Genç, Hülya Genç ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.

‘CHRİSTCHURCH’DA EL NUR VE LINWOOD CAMİLERİNE TERÖR SALDIRISI’

15 Mart'ta, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki El Nur ve Linwood camilerine yönelik düzenlenen terör saldırısında, camide bulunan 51 kişi hayatını kaybetmişti. Farid Ahmed, El Nur Camisi'ne saldırıda eşini kaybetmiş, buna rağmen ırkçı saldırganı affettiğini açıklamıştı.

