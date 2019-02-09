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DHA DIŞ - Milletvekili, canlı yayında tartıştığı siyasetçiye su fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 00:33 | Son Güncelleme

UKRAYNA (DHA)

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