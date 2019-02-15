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DHA DIŞ - Milletvekilinden 'sandviç' istifası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 11:34 | Son Güncelleme

Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, başkent Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için sandviçin ödemesini yapmadan ayrıldığını duyurdu.

Slovenya (DHA) - Slovenyalı milletvekili Darij Krajcic, başkent Ljubljana'da market çalışanlarının ilgisiz davranması üzerine 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' için sandviçin ödemesini yapmadan ayrıldığını duyurdu. Üyesi olduğu partinin bu davranışı kınaması üzerine, milletvekili istifa etti.

Dün istifa ettiğini duyuran milletvekili, alışveriş sonrası kasadaki görevlilerinin kendisi ile ilgilenmediğini ve adeta 'yokmuş' gibi davrandıklarını belirterek, 'bir sosyal deney gerçekleştirmek' adına "market güvenliğini test etmek" için ücret ödemeden ayrıldığını ancak daha sonra tekrar markete dönerek ödemeyi yaptığını söyledi.

Marjan Sarec List (LMS) partisi ise vekilin bu hareketinin kabul edilmez olduğunu duyurdu. Vekil dün özür diledi ve istifa etti.

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