HABER

DHA DIŞ - Mısır'da turist otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 09:06 | Son Güncelleme

Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

Mısır (DHA) - Mısır'ın Kahire yakınlarında Gize kentinde turistleri taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 4'e çıktı.

İçişleri Bakanlığı, Mısır Piramitleri'ni gezmek için bölgede olan turistlere yönelik saldırıda, 3 Vietnamlı turist ile tur rehberinin hayatını kaybettiğini, 11 Vietnamlı turist ile otobüsün sürücüsünün de yaralandığını duyurdu.

Saldırının, otobüsün geçtiği sırada, yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi şeklinde yapıldığı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

//////geçilen görüntüler
Saldırı sonrası otobüsten fotoğraflar

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
İstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerindeİstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerinde
Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandıSahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu'ndan başvuru kararı!

OHAL Komisyonu'ndan flaş karar! Reddedildi

TEM'de zincirleme trafik kazası! Ekipler olay yerinde

İstanbullulara sabah şoku! Ekipler olay yerinde

3 aydır sahte kimlik ve polis üniformasıyla geziyordu! Yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Diyanet’ten yılbaşı ‘uyarısı’

Diyanet’ten yılbaşı ‘uyarısı’

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

Atatürk Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

1 Ocak salı yılbaşı günü okullar tatil mi? MEB yarı yıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2019 resmi tatiller belli oldu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.