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DHA DIŞ - Miss Freedom Of The World 2019 güzellik yarışmasının birincisi Gizem Şahin

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kosova ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ‘Miss Freedom Of The World 2019’ güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsilen katılan Gizem Şahin birinci seçildi.

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen ‘Miss Freedom Of The World 2019’ güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsilen katılan Gizem Şahin birinci seçildi.

Dünyanın 23 farklı ülkesinden yarışmacının katıldığı ‘Miss Freedom Of The World 2019’ güzellik yarışmasında, Türkiye'yi temsil eden Gizem Şahin katıldı. 14 gün süren kampın ardından Kosova'nın Prizren şehrinde gerçekleşen Miss Freedom Of The World 2019 güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Gizem Şahin birinci seçilirken, Kosova'yı bağımsız olarak tanımayan Rusya ve Sırbistan güzelleri ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. Türkiye'nin Kim Kardashian'ı olarak Kosova basınında yer alan Gizem Şahin, DHA'ya yapmış olduğu açıklamada Türkiye'yi temsil etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söylemişti.

SIRBİSTAN'DA KRİZ

Kosova'yı halen kendi toprakları olarak kabul eden ve Kosova'yı bağımsız olarak görmeyen Sırbistan'da ise Sırbistan'ı temsilen katılan yarışmacıya büyük tepkiler gelmeye devam ediyor. Yarışmada üçüncü seçilen Sırbistan temsilcisinin, Kosova'daki güzellik yarışmasında yer alması büyük tepki çekti. Rusya'nın da bağımsız olarak tanımadığı Kosova'da Rus yarışmacı da ikinci olarak seçildi. DHA'ya açıklamalarda bulunan Sırbistan ve Rusya yarışmacıları, Kosova'da bulunmaktan ve ülkelerini temsil etmekten dolayı mutluluk duyduklarını söylediler.

Görüntü Dökümü

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- Türk güzel söyleşi

- Kamptan detay

- Rus güzelle söyleşi

- Sırp güzelle söyleşi

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