DHA DIŞ- Mogherini: Savunma bakanlarıyla ilk kez iklim değişikliğini görüştük

Vahdet Ayaz, (DHA)- Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, savunma bakanları ile ilk kez iklim değişikliği üzerine görüşme yaptıklarını belirterek, "Bakanlarla askeri alanda iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasına, özellikle de enerji bağımlılığının ve karbon ayak izinin azaltılmasına ve bu şekilde iklim değişikliği etkilerinin ele alınmasına katkıda bulunulmasının nasıl sağlanacağını konuştuk" dedi.

Avrupa Birliği Savunma Bakanları gayri resmi toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, düzenledikleri basın toplantısında, iklim değişikliğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“SAVUNMA BAKANLARI İLE İLK DEFA GÖRÜŞTÜK”

Mogherini, savunma bakanları ile iklim değişikliğine dair ilk kez müzakere ettiklerini belirterek, “Kabul ediyoruz. Avrupa Birliği, iklim değişikliğinin güvenlik tehdidi oluşturduğunu ilk tanıyanlardan biri oldu. Dolayısıyla, bu bağlantıyı savunma bakanlarıyla ilk defa görüşeceğiz. Ayrıca bunu, Birleşmiş Milletler ve NATO ile birlikte tartıştık, çünkü bu alanda sinerji arıyoruz ve bu alandaki düşünce ve yansımaları tekrarlamaktan kaçınmak istiyoruz. Güvenlik, savunma ve iklim değişikliği arasındaki bağlantılarda, Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler olarak geliştirdiğimiz çalışma gruplarının çoğunu bir araya getirebiliriz. Özellikle, Bakanlar ile iklim değişikliği ve savunmayla ilgili iki konuyu tartıştık. Birincisi, askeri alanda iklim değişikliği sorunlarının ele alınmasına, özellikle de enerji bağımlılığının ve karbon ayak izinin azaltılmasına ve bu şekilde iklim değişikliği etkilerinin ele alınmasına katkıda bulunulmasının nasıl sağlanacağı oldu. Bu, sahadaki operasyonların verimliliği ve etkinliği açısından da yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.