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DHA DIŞ - Moskova Patrikhanesi: Fener, artık Ortodokslar’ın lideri değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:07 | Son Güncelleme

Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’yı Moskova Patrikhanesi’nin alanından çıkartıp kendi dini alanı ilan etmesi ve kendisine bağlı Ukrayna Ulusal Otosefal Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalaması, Moskova Patrikhanesi’nin sert tepkisine neden oldu.

Deniz Berktay, Kiev, (DHA) - Fener Rum Patrikhanesi’nin Ukrayna’yı Moskova Patrikhanesi’nin alanından çıkartıp kendi dini alanı ilan etmesi ve kendisine bağlı Ukrayna Ulusal Otosefal Ortodoks Kilisesi kurulmasına ilişkin beratı imzalaması, Moskova Patrikhanesi’nin sert tepkisine neden oldu.

Moskova Patrikhanesi Kilise-Toplum İlişkileri Dairesi Başkanı Vladimir Legoyda, yaptığı açıklamada, Fener Patriği’nin imzaladığı belgenin bir “kağıt parçası” olduğunu ve hiçbir hukuki hükme sahip olmadığını söyledi.

Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Metropolit İlarion da, Fener’in Ukrayna’ya ilişkin bu kararının, Hristiyan dünyasındaki en büyük bölünmelerden birine yol açacağını ifade ederek, bu bölünmenin, 1054 yılında Katolikler’le Ortodokslar arasındaki bölünmeye benzer bir bölünme olduğunu ve onlarca, hatta yüzlerce yıl sürebileceğini dile getirdi.

Moskova Patrikhanesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkan Yardımcısı Nikolay Balaşov da, bu günün Fener Patrikhanesi’nin tarihinde kara bir gün olduğunu öne sürerek, Feenr Patriği Bartholomeos’un bu icraatla, 250 milyon Ortodoks’un ruhani lideri olma hakkını tamamen kaybettiğini söyledi. Patrik Bartholomeos’un Fener’in prestijini yerle bir ettiğini söyleyen Balaşov, Fener’in imzaladığı bu belgenin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun cumhurbaşkanlığı süresinden daha uzun olmayacağını ifade etti.

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