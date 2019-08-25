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DHA DIŞ- NASA, ‘uzayda işlenen ilk suç’ hakkında inceleme başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 10:57 | Son Güncelleme

NASA astronotu Anne McClain, eşinin Anne McClain kimlik hırsızlığıyla suçlandı ve dikkatsizlik sonucu karısının finansal bilgilerine erişim sağladı.

Vahdet Ayaz, (DHA)- NASA astronotu Anne McClain, eşinin Anne McClain kimlik hırsızlığıyla suçlandı ve dikkatsizlik sonucu karısının finansal bilgilerine erişim sağladı.

Olayın, McClain'in, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) altı aylık görevi sırasında gerçekleştiği iddia edildi. Anne McClain'ın eşi Summer Worden, McClain’in, banka hesabına izinsiz girdiği gerekçesiyle, ABD Tüketici ve Rekabet Kurumu, Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) şikâyette bulundu.

Anne McClain'ın avukatı, astronotun yanlış bir şey yapmadığını söyledi ve McClain’in, ISS'de çiftin ortak finansmanını denetlemek için banka hesabına giriş yaptığını dile getirdi. NASA ise olaya dair başlattığı inceleme kapsamında çifte ulaştı.

2018 yılında, McClain, Worden’ı kendisine saldırmakla suçladıktan sonra boşanma başvurusunda bulundu. Worden'in iddianamesine göre, McClain, Worden'in oğlunun velayetini alma girişimde bulundu. Birkaç ay sonra, Anne McClain, uzayda bir göreve başladı ve kısa bir süre sonra Summer Worden'ın McClain'ın banka hesabına izinsiz girdiğini iddia ettiği bildirildi.

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