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DHA DIŞ - NATO Genel Sekreteri: Afganistan'da barış için Taliban'ın tavizde bulunması gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:33 | Son Güncelleme

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor" dedi.

Belçika, (DHA)- NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarını Brüksel'de iki günlüğüne bir araya getiren toplantının sona ermesinin ardından bası toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor" dedi.
Son oturumun, NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'na üye ülkeler ve ortaklarla gerçekleştirildiğini belirten, Stoltenberg "NATO, Afganistan konusunda kararlılığını koruyor. Afgan güvenlik güçlerini eğitim ve fonlarla desteklemeye devam edeceğiz. Bu, Afgan güvenlik güçlerine uluslararası terörizmle mücadele konusunda destek sağlıyor ve barış için koşullar oluşturuyor" şeklinde konuştu.
Afganistan'daki seçimlere de değindiklerini ve Afgan güvenlik güçlerinin oy verme işlemleri sırasında güvenliğin sağlanmasında önemli rol oynadıklarını vurgulayan Stoltenberg, seçim komisyonu sonuçlarını açıklayana kadar tüm taraflara itidalli olma çağrısı yaptı.
Ayrıca, Afganistan barış sürecinin başarı olasılığını görüştüklerini belirten Stoltenberg, "Afganistan'da barışı sağlamak için Taliban'ın istek göstermesi ve bazı tavizlerde bulunması gerekiyor" dedi.
Öte yandan, Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmelerin dün ele alındığını anımsatarak, bu çerçevede Almanya'nın 'uluslararası güvenli bölge' teklifini memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

Görüntü Dökümü
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-NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in açıklaması

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