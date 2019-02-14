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DHA DIŞ - Ne yaptıysa trafik polisin kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi.

Rusya (DHA) - Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafik polisinin evrak kontrolü yapmak istediği aracın sürücüsü kaçmak istedi. Polis hareket halindeki aracın direksiyonuna tutundu. Sürücü ve polis, seyir halindeki araçta direksiyon mücadelesi verirken, araç park halindeki bir otomobile çarpmak üzereyken polis kendini yola attı. Araçların arasında sıkışmaktan ramakla kurtulan polis, park halindeki otomobile vuran araçtakilerin peşine düştü. Araçta bulunan yolcular ara sokaklara doğru kaçarken; polis, sürücüyü yakalamak için aracın yanına geldi. Yolcu koltuğundan araç dışına çıkan sürücü de kaçmak için yola atladı ve yolun karşısına geçmek istedi ancak yoldan geçen bir araç çarptı. Hafif yaralanan sürücü gözaltına alındı. Polis, sürücü ve kaçan kişilere dair soruşturma başlattı.

Yaşanan o anlar ise polis aracının kamerasınca kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin evrak kontrolü yapmak istemesi

Şüphelilerin olduğu aracın kaçışı

Polisin direksiyona tutunarak araç üzerinde ilerlemesi

Polisin kendini yola atması

Aracın, park halindeki otomobile çarpması

Araçtakilerin kaçması

Sürücünün kaçması ve aracın çarpması

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