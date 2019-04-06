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DHA DIŞ - Nepal'de 49 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 13:42 | Son Güncelleme

Nepal'de geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair, havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yayınlandı.

Nepal (DHA) - Nepal'de geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair, havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yayınlandı.

4 mürettebat ve 67 yolcusu ile Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan, Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait BS211 sefer sayılı yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek yanmıştı. Kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaza sonrası kule ile pilot arasındaki konuşmanın kaydı yayınlanmıştı. Kayıtlara göre pilot ile kule arasında 'iniş izni' talebi sırasında bir iletişim bozukluğu yaşanmış, pilot 'iniş yapma ile tekrar yükselme' arasında kararsız kalmış, kaza da bu sırada meydana gelmişti.

Meydana gelen kazanın görüntüleri ile basın ile paylaşıldı. Uçağın inişe geçmesi ve yaptığı kaza, çok açıdan güvenlik kamerasınca kaydedilmiş.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın düşme anlarına dair farklı açılardan görüntüler

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