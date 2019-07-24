HABER

DHA DIŞ- Nepal’de selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:53 | Son Güncelleme

Nepal’de iki haftadır etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi.

Nepal, (DHA)- Nepal’de iki haftadır etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 98’e yükseldi.
Yerel medya, İçişleri Bakanlığı’nın konuyla alakalı açıklama yaptığını; etkili olan şiddetli yağış ve meydana gelen selden etkilenenlerin sayısının 35 bin olduğunu, şu ana kadar 3 bin 300 kişiden fazla kişiye yardım edildiğini, 35 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu. Ayrıca, Nepal Ordusu ve Nepal Polisinin, felakete maruz kalan bölgelerde, yardım faaliyetlerinde bulunmak ve yüksek riskli alanlarda insanlara destek olmak için görevlendirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
--------------------------
-Meydana gelen selden görüntüler
-Sular altında kalmış sokaklar
-Devam eden yağmur
-Selde yürümeye çalışan insanlar

PARTNERNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığıNorveç somonuna alternatif Karadeniz alabalığı
Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılmasıGebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması
6 kişinin tedavisi sürüyor! 6 kişinin tedavisi sürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Hakan Atilla Türkiye'ye geldi!

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Resmen başladı! Benzin ve motorinde yeni dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı

Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana Valiliği'nden sahte içki açıklaması

6 kişinin tedavisi sürüyor!

Son dakika: Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Düzce 'afet bölgesi' ilan edildi

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lılar itiraf etti: Yöneticiler firar etti

Teslim olan PKK'lı teröristler örgütteki çözülüşü anlattı

Teslim olan PKK'lı teröristler tek tek anlattı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Kavga etmeye giden grubun üzerinden cephanelik çıktı

Kurban bayramı 9 gün tatil olacak mı?

Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.