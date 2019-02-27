HABER

DHA DIŞ - Nepal’deki helikopter kazası ülkeyi yasa boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 20:13 | Son Güncelleme

Nepal'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Nepal (DHA) - Nepal'de, aralarında Turizm Bakanı Rabindra Adhikari'nin de bulunduğu 7 kişi, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Air Dynasty havayolu şirketi, AS350 tipi helikopterin Başkent Katmandu'nun 300 kilometre doğusundaki dağlık dağlık Taplejung bölgesinde düştüğünü; Bakan Adhikari, heyetteki 5 kişi ve pilotun hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ram Krishna Subedi de helikopterin enkazına ulaşan arama kurtarma ekiplerinin cesetlere ulaştığını söyledi.

Taplejung Bölge Şefi Anuj Bhandari, bölge halkının önce büyük bir patlama sesi duyduğunu, ardından alandan yükselen dumanları görerek hızla olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Yerel medya, Bakan’ın beraberindeki heyetle bölgedeki Pathibhara Tapınağını ziyaret ettiklerini, ardından ekibin Tehrathum bölgesinde yapımı süren havalimanını incelemeye gitmek üzere helikopter ile ayrıldıklarını duyurdu.

Kaza sonrası hükumet yetkilileri taziye mesajları yayınladı. Bakan'ın sevenleri ve yakınları da mesajlar yayınlayarak üzüntülerini dile getirdi.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
YSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul ettiYSK, DP Bodrum Belediye Başkan adayı Kaynar'ın itirazını kabul etti
Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Beşiktaş'ın hocasını açıkladı!

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Erzurum'a kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı! Saat verdiler

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Oktay Acu'ya 13 yıl 6 ay hapis cezası

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.