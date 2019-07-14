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DHA DIŞ- New York karanlığa gömüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

ABD’nin New York şehrinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, şehrin en işlek bölgeleri karanlığa gömüldü.

ABD, (DHA)- ABD’nin New York şehrinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu, şehrin en işlek bölgeleri karanlığa gömüldü.

New York’ta meydana gelen elektrik kesintisinde, çok sayıda işletme kepenk indirirken, metro seferleri iptal edildi. Trafik ışıklarının da sönmesi sonucu, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kentin en işlek bölgesi olarak bilinen Times Meydanı da karanlığa gömüldü.

Görüntü Dökümü
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-New York sokaklarından görüntüler

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