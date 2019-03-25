DHA DIŞ - New Yorklular hayat pahalılığından şikâyetçi

Gonca YAĞCI, (DHA) - New York’ta yaşayanların yarısına yakını New York’ta yaşamayı sürdürmekte ekonomik olarak zorlandığını söyledi.

ABD’deki Quinnipiac Üniversitesi’nin New York şehrinde yaşayan bin 216 kişiyle yaptığı anket sonuçlarına göre, şehirde yaşayanların neredeyse yarısı hayatlarını ekonomik olarak sürdürmekte zorlandıkları yanıtını verdi. Ankete katılanlar ayrıca ekonomik krizden dolayı beş yıl ya da daha kısa bir süre içinde yaşam şartları daha uygun olan eyaletlere taşınabileceklerini söyledi.

New York Post gazetesinin aktardığı haber göre, ankete katılanların yüzde 41’i New York’taki hayat pahalılığı ile başa çıkamıyor.

Yine yüzde 41 oranındaki çoğunluk da ekonomik olarak daha rahat edecekleri eyaletlere taşınmayı düşünüyor.

Habere göre ankete katılan azınlıkların ekonomik durumları konusunda daha karamsar düşündükleri ortaya çıktı.

Anketi sorularını yanıtlayan siyahiler beyazlara oranla ekonomik durumlarını ‘iyi değil’ veya ‘kötü’ olarak yorumlarken beyazlar ise durumlarını ‘harika’ veya ‘iyi’ olarak yanıtladı.

