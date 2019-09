DHA DIŞ- New York’ta Microsoft protestosu: 76 gözaltı

ABD, (DHA)- ABD’nin New York şehrinde, Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen Microsoft’u protesto etti.

ABD’nin New York şehrinde Microsoft mağazası önünde toplanan kalabalık, Microsoft şirketinin ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kuruluşu (ICE) ile işbirliği içerisinde olması sebebiyle oturma eylemi yaptı.

ABD sınırındaki göçmen kamplarının kapatılmasını talep eden ve bu kampları ‘göçmenlere karşı ırkçı savaş’ olarak değerlendiren ‘Close The Camps NYC’ tarafından organize edilen oturma eyleminde, 76 kişi gözaltına alındı.

Microsoft'un kendi çalışanlarından bazıları, geçen yıl ICE ile olan veri işleme sözleşmesini iptal etmesini istemişti.

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Protestodan görüntüler

-Oturan eylemciler

-Protestodan fotoğraflar