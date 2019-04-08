HABER

DHA DIŞ - Nijerya'da havalimanında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:04 | Son Güncelleme

Nijerya'da bir havalimanında yangın çıktı.

Nijerya (DHA) - Nijerya'da bir havalimanında yangın çıktı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Nijerya'da Imo eyaletinde bulunan Sam Mbakwe Havalimanı'nda yangın çıktı. Terminal bölümünde çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Görgü tanıkları yangın sonrası insanların terminalden dışarı kaçtıklarını gördüklerini söyledi. İtfaiye ekibi çalışmalarını sürdürüyor. İçeride insan olup olmadığı noktasında henüz bilgi yok.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Havalimanından yükselen kara dumanlar

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
"11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik""11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit ettik"
Denizli Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladıDenizli Kitap Fuarı ilk 3 günde 80 bin kişiyi ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.