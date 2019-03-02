DHA DIŞ - Nijerya'da yakıt hattında patlama: Onlarca kişiden haber alınamıyor

Nijerya (DHA) - Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.
Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04:00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.
'Nembe Creek Trunk' hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.
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