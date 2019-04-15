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DHA DIŞ - Notre Dame Katedrali'nde yangın -3

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 23:11 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Engin Akgürbüz, Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en kıymetli binalarından olan Notre-dame de Paris katedrali yanıyor.

Fransa saati ile 18:30 sularında başlayan yangına katedralde yapılan bakım ve onarım çalışmalarının sebep olduğu belirtiliyor. Tarihi katedralin çatı katında çıktığı belirtilen yangın sırasında katedralin kulesi çöktü. Katedral çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis katedralin olduğu bölgeye giden büyün yolları trafiğe kapadı.

Paris Valiliği, itfaiye ve ambulansların bölgeye rahat giriş çıkış yapabilmesi için Parislileri bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Her sene 13 milyon turistin ziyaret ettiği katedralin bu hafta sonu kutlanacak paskalya için hazırlandığı belirtildi.

Bu akşam televizyonda halka seslenmesi beklenen Fransa cumhurbaşkanı Macron'un konuşmasını iptal ettiği belirtildi.

NOTRE DAME KATEDRALİ

‘Notre-Dame de Paris’ bilinen adı ile ‘Notre Dame Katedrali’ 4. Paris'te bulunan ve Fransa'nın en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden birisi.

Yapımı Paris piskoposu Maurice de Sully tarafından 1163 tarihinde başlatılmış, 2 asır sürerek ve XIV. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Yapımı bittiğinde batının en büyük katedrallerinden biri olmuş olan Notre Dame, uzun bir zaman Paris'in en yüksek binası olmuştur.

1844 yılından 1864’e kadar bir restorasyon süresi geçiren katedral, 2012 yılında 14 milyon ziyaretçi ile Paris'in en çok ziyaret edilen tarihi eseri olma unvanına sahip olmuştur.

1. Napolyon'un taç takıp imparator olduğu Notre Dame Katedrali aynı zamanda General De Gaule, Georges Pompidou ve François Mitterand gibi Fransa tarihine iz bırakan asker, başbakan ve cumhurbaşkanlarının cenaze törenlerinin yapıldığı yer olmuştur.

Bin 500 kişi tribünlerde olmak üzere 9 bin kişi kapasitesi olan Notre Dame Katedralinin uzunluğu 127 metre, genişliği 48 metre, kulelerin yüksekliği 69 metre, çatı üzerindeki kulesi 96 metredir. Katedral kesme taşlardan inşa edilmiş olup, çatısı ahşaptır.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Yangından görüntüler

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