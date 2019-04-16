DHA DIŞ - Notre Dame Katedrali’ndeki yangını itfaiye böyle görüntüledi

Engin Akgürbüz, Fransa (DHA) - Fransa'nın başkenti Paris'te Notre Dame Katedrali’nde dün yerel saat ile 18:50 sıralarında başlayan ve 04.00 sıralarında tamamen kontrol altına alınan yangın Paris itfaiye ekiplerince görüntülendi.

400 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı. 96 metrelik ahşap kulenin yanarak çöktüğü yangında geriye kalan 2 kule ve binanın taş temel yapısı kurtarıldı.

KATEDRAL YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Gece yarısı bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Paris'in ve Hristiyan aleminin sembolü olan Notre-Dame Katedrali’nin yeniden inşa edileceğini, bu yangının tüm Hristiyan alemini ve tüm dünyayı üzdüğünü dile getirdi.

HAVADAN MÜDAHALE YAPIYI ÇÖKERTİR

Fransa Sivil Savunma yetkilileri, bu yangına havadan müdahalenin doğru olmadığını; 10’larca ton ağırlığındaki suyun bir anda boşaltılmasının Katedrali çökertebileceğini; uçakların konumları itibarı ile Paris'ten çok uzak oldukları ve uçakların sadece göl ve denizlerden su yükleyebildiklerini söyledi.