HABER

DHA DIŞ - NSU kurbanlarından Mehmet Kubaşık, Dortmund’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

Almanya’nın Dortmund kentinde 13 yıl önce bugün, 4 Nisan 2006’da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya’nın Dortmund kentinde 13 yıl önce bugün, 4 Nisan 2006’da NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, öldürüldüğü yerde anıldı.

Anma törenine T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau ile şehir parti temsilcileri ve belediye çalışanları katıldı. Törene katılanlar Kubaşık’ın öldürüldüğü yerde yapılan anıta çiçek bırakılarak ve saygı duruşunda bulundu.

Mallinckrodt Caddesi'nde işlettiği büfesinin önünde NSU tetikçileri tarafından katledilen Kubaşık’ı anma töreninde konuşan Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, “Başta Kubaşık ailesi olmak üzere Dortmund'da yaşayan Türk toplumunda bu menfur cinayetin sebep olduğu acı hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Adaletin tecellisi, toplum vicdanının rahatlatılması bakımından çok önemli” derken, NSU cinayetlerinin tüm detaylarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Ailesinin, Mehmet Kubaşık'ın Türkiye’de bulunan mezarını ziyaret ettiği için törene katılamadığı öğrenildi.

8'i Türk, biri Yunan, biri de Alman polis olmak üzere 10 kişinin öldürüldüğü ırkçı NSU cinayet serisinin kurbanlarından biri olan Mehmet Kubaşık, Dortmund’daki büfesinin önünde kafasına iki kurşun sıkılarak katledilmişti.

Kubaşık cinayetinin zanlılarından Beate Zschape, Almanya’nın en uzun süren davalarından biri olarak tarihe geçen, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada, müebbet hapse çarptırılmıştı.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Tebrik çiçeği yerine bağış yapılmasını istediTebrik çiçeği yerine bağış yapılmasını istedi
AFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimiAFAD’dan öğrencilere ilk yardım eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

Bakan açıkladı! Rekor kırıldı

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Cevat Turan’dan yeni bir roman: ‘Bir Eylül Yarası’

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Askeri kaynaklar duyurdu! F-35'lerle ilgili flaş gelişme

Bu halde bulunmuştu! Hayvanseverlerin şefkati Kuyu'yu hayata döndürdü

Bu halde bulunmuştu! Şefkatle tekrar hayat buldu

Binlerce kişi Adana'ya gidiyor! Portakal Çiçeği Karnavalı kentte adım atacak yer bırakmadı

Binlerce kişi oraya gitti! Otellerde yer kalmadı

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

4 ilde Nisan ayında kar sürprizi

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İlkbaharda kışı yaşıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.