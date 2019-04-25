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DHA DIŞ - Ölen adamın evinden cephane çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 17:11 | Son Güncelleme

Almanya'da 81 yaşındaki bir adam evinde hayatını kaybetti.

Muhsin Ceylan, Köln (DHA) - Almanya'da 81 yaşındaki bir adam evinde hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan yetkililer, bodrum katında 500’e yakın silah ve 5 kilo barut buldu.

Yerel medya, ismini vermediği 81 yaşındaki bir Almanın, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Iserlohn kentindeki evinde ‘tabii ölüm’ ile vefat ettiğini; evde inceleme yapan şehir asayiş dairesi görevlilerin bodrum katında 500’e yakın silah bulduğunu duyurdu. Durum polise bildirildi.

Bodrum katında yapılan aramalarda aralarında ikinci dünya savaşından mavzerler, kısa ve uzun menzilli silahların da bulunduğu 500’e yakın silah ile beş kilo civarında barut bulunduğu belirtildi.

Polis, silahların vefat eden ev sahibi tarafından ruhsatsız bulundurulduğunu açıkladı.

Kölner Stadt-Anzeiger, Berliner Zeitung, Augsburger Allgemeine gazetelerinin yanı sıra Funke Medya Grubu yayın organlarıyla, WDR radyo1 ve televizyonunun geniş yer verdiği ‘Evde silah deposu’ haberlerinde, polisin, bodrumda bulunan barutun yanında başka bir patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin bulduğu silahların fotoğrafları

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