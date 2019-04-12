HABER

DHA DIŞ - Ölümden dönen adamın soğukkanlı hareketleri izleyenleri şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 17:15 | Son Güncelleme

  Tayland'da bir ara yolda duran ve elindeki içeceği içen bir adama, geri geri gelmekte olan bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın soğukkanlı hareketleri sosyal medyada çokça yorum aldı.

Tayland (DHA) - Tayland'da bir ara yolda duran ve elindeki içeceği içen bir adama, geri geri gelmekte olan bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan adamın soğukkanlı hareketleri sosyal medyada çokça yorum aldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda bir adamın, yol ortasında bir şeyler içtiği sırada beyaz renkli bir kamyonetin geri geri geldiği görülüyor. Adamı fark etmeyen sürücü gaza basmaya devam edince, aracın arka tamponu adama çarpıyor ve adamı yere düşürüyor. Sürücünün bir şeye çarptığını fark ederek durması ve adamın ani bir refleksle kendisini aksi yöne atması ile adam ölümden dönüyor.

Yerden kalkan adamın hiçbir şey olmamış gibi kenara yürümesi ve bu anların yaşandığı sırada yol kenarındaki bir kadın esnafın hiçbir tepki vermeden olayı izlemesi, sosyal medyada çokça yorumlandı.

İşte o anlar….

Görüntü Dökümü

--------------

-Adamın az daha kamyonetin altında kaldığı anlar

-Kimsenin olaya tepki vermemesi

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Japonya “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi”ne ev sahipliği yapıyorJaponya “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Lale Geleneği Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor
Çocuk hakları beyaz perdedeÇocuk hakları beyaz perdede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

Gelen eleştirilere böyle tepki gösterdi: Üçüncü kişiye...

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.