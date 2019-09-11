HABER

DHA DIŞ - Önce çalışanları rehin aldı sonra kasayı boşalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir süpermarkete giren soyguncu, süpermarket çalışanlarına rehin alarak kasadan 4 bin Sterlin (yaklaşık 28 bin TL) çaldı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’de bir süpermarkete giren soyguncu, süpermarket çalışanlarına rehin alarak kasadan 4 bin Sterlin (yaklaşık 28 bin TL) çaldı.

Londra’nın West Norwood semtindeki bir süpermarkete giren yüzü maskeli soyguncu, silahıyla tehdit ederek rehin aldığı market çalışanlarını kasanın bulunduğu yere zorla götürdü.

Londra Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, soyguncunun kasayı market çalışanlarına açtırarak parayı aldığı görülüyor. Kasanın açılması gecikince soyguncu, rehin aldığı kadınlardan birini yumruklayıp tekmeliyor.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan olayda tutuklanarak ceza evine konan 33 yaşındaki Price Dafiaghor’ın daha önce de üç ayrı soyguna karıştığı belirlendi.

Görüntü Dökümü
-------------------------------

Soyguncu rehin aldıklarını ofise götürmesi

Kasayı zorla açtırması

Paraları çıkarması

Soyguncunun dışarıdan görüntüsü

PARTNER Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek Bırakmayı mutlaka deneyin! Bakın vücudunuz nasıl değişecek
GUHEM’de hedef 23 NisanGUHEM’de hedef 23 Nisan
Arnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya yaralandıArnavutköy'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Üreticisi şokta! Alan satan yok

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

Yıllar sonra gelen bomba itiraf!

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.