DHA DIŞ - ÖSO askerlerinin tatbikatı gerçeğini aratmadı

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Mustafa KANLI/AFRİN (Suriye), (DHA) - ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO )askerleri, olası bir savaşa karşı sürekli olarak tatbikat yaparak hazır kıta bekliyor. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon için Türkiye’den sinyal bekleyen ÖSO askerlerinin gerçek merminin yanı sıra roket ve bombalarla yaptığı tatbikat ise gerçeği aratmadı.

Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, Türkiye’nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Afrin’in Raco Beldesi’nde bulunan eğitim merkezinde silahlı tatbikat yaptı. Özel Kuvvetler eğitimi alan askerler öğle saatlerinde Raco beldesinin yüksek noktasındaki eğitim alanına gitti. Tümen Komutanı Seyf Ebubekir Polat’ın komuta ettiği askerler, senaryo gereği Esad rejimine ait bir alana operasyon düzenledi. Çevre güvenliği alıp ilerleyen askerler, belirlenen hedefi yoğun ateş altına alarak imha etti ve buranın çatısındaki Suriye bayrağı indirilerek yerine ÖSO bayrağı dikildi.

Tatbikatın ikinci aşamasında bu kez başka bir hedefe ilerleyen ÖSO askerleri, yoğun ateş altına aldığı bölgeyi roketatarlar ile vurarak imha etti. Askerler daha sonra aynı bölgeyi hafif ve ağır silahlar ile ateş altına alarak teröristlerden temizledi. Tatbikat kapsamında daha sonra bir başka hedef uçaksavarlar, el bombaları ve tüfeklerle ateş altına alınarak düşman unsurlardan arındırıldı.