DHA DIŞ - ÖSO eğitimleri yoğunlaştırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın Doğusuna olası bir harekâtı öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, eğitimlerini sıklaştırdı. ÖSO güçleri, zorlu eğitimlerde hem arazi, hem de meskûn mahal şartlarına hazırlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği 2016 yılındaki Fırat Kalkanı ve 2018'deki Zeytin Dalı harekâtlarına katılan ÖSO güçleri, Fırat’ın Doğusuna yönelik olası bir harekat öncesi de hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSO bileşenlerinden Şukur El Şimal (Kuzey Kartalları Tugayı) askerleri, kampta eğitimlerine devam ediyor. Kamptaki bin 500 askere yakın dövüş, göğüs göğse muharebe ve meskûn mahal eğitimleri veriliyor. İkinci Orduya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı Eğitim Komutanı Yüzbaşı Halil Al Hayriye, sık sık eğitimlerini gözden geçiren tam donanımlı askerlerinin Türkiye’den gelecek sinyalle harekâta katılacağını söyledi. Yüzbaşı Hayriye şöyle devam etti

Askerlerimize tüm eğitimlerini verdik. Sık sık da tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Biz operasyonlar için her zaman hazırız. Askerlerimize özel bir eğitim verdik. Bu özel eğitimler de nizami bir şekilde gerçekleşti. Askerlerimize meskûn mahal eğitimleri de verdik. Şu anda bin 500 askerimizde tam donanımlı bir şekilde hazır bekliyor.

Görüntü dökümü

------------

-ÖSO'ya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı askerlerinin alevli eğitim parkurundan görüntüler

-Askerlerin arazi ve meskun mahal eğitimleri

-Anons

-Özel eğitimli askerlerden detay görüntüler

-Yüzbaşı Halil Al Hayriye röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZAZEZ (Suriye), (DHA)

