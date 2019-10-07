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DHA DIŞ- ÖSO Fırat'ın doğusuna hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

FIRAT’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı.

Hasan DÖNMEZ/AFRİN, (DHA) - FIRAT’ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK’nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO’nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, “Ankara’dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat’ın doğusuna geçip PKK’nın kökünü kazıyacağız” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat’ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı. ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni ve Süleyman Şah grupları, daha önce terörden arındırılan Afrin’de adeta savaş tatbikatı yaptı. Ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı Fırat’ın doğusu tatbikatına yaklaşık 2 bin ÖSO askeri katıldı.

‘FIRAT’IN DOĞUSUNDA PKK’NIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Ankara’dan gelecek bir talimatla, Fırat’ın doğusuna geçeceklerini söyleyen Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir şöyle dedi: “Hamza Tümeni olarak Milli Ordu’nun bir parçasıyız. Tatbikatımız başarıyla tamamlandı. Askerlerimiz hazır, planlarımız tamamlandı. Fırat’ın doğusuna operasyon olursa hazırız. Sadece Ankara’dan talimat bekliyoruz. Herhangi bir hedefi gösterdiklerinde biz oraya gitmeye hazırız. Bizim askerlerimiz iyi bir eğiçtim sürecinden geçtiler. Askerlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatında Türk askeriyle de omuz omuza savaştılar. Bir operasyon olursa askerimiz hazır. Tatbikat yapma amacımız askerlerimizin hazır olması ve Fırat’ın doğusunda tamamen başarı elde etmesi. Şu an olağanüstü haldeyiz. Hamza Tümeni olarak herhangi bir talimat geldiğinde Fırat’ın doğusuna geçmeye hazırız. İnşallah Fırat’ın doğusundan PKK’nın kökünü kazıyacağız.”

Görüntü dökümü:
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-ÖSO’ya bağlı Hamza Tümeni’nin ağır silahlarla tatbikatı

-Doçka tabir edilen ağır silahların ateş etmesi

-Askerlerden görüntüler

-Senaryo gereği tatbikattaki çatışma anları

-Doçka atışlarında anons

-Anons ve Hamza Tümeni Komutanı Seyf Ebubekir röportaj

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