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DHA DIŞ- Otobanda otomobilin kaputu uçunca…

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:43 | Son Güncelleme

Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı.

Çin, (DHA)- Otobanda yüksek hızda seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. O anlar, otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Olay, Çin’in Guangdong bölgesindeki Foshan şehrinde meydana geldi. Otobanda yüksek hızla seyreden otomobilin kaputu uçarak başka bir otomobilin ön camına çarptı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, kaputun uçarak otomobilin ön camına çarptığı görülürken, otomobil sürücüsü kadının ise korkuyla çığlık attığı duyuluyor.

Görüntü Dökümü
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-Otobandaki otomobillerin görüntüsü
-Uçan kaput
-Kaputun ön cama çarpma anı
-Kadının çığlık atması

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